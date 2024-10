Tank dell'Idf contro base Unifil, Biloslavo: "Sotto tiro di Hezbollah, gli israeliani cercavano di evacuare dei feriti"

Il giornalista Fausto Biloslavo in diretta dal Libano, durante il programma "4 di sera weekend", ha spiegato quanto accaduto riguardo l'ultimo incidente che ha coinvolto l'Unifil a Ramyah. "Un tank israeliano si è scontrato con una postazione della missione di pace perché era 'sotto il fuoco' di Hezbollah", ha riferito, aggiungendo diversi dettagli. "Il carro armato dell'Idf stava cercando di evacuare i soldati feriti e, mentre era ancora sotto tiro, è arretrato di diversi metri in una postazione Unifil. Una volta cessato il fuoco nemico, e in seguito all'evacuazione dei soldati feriti, il carro armato ha lasciato la postazione", ha concluso.