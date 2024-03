di Tito Giliberto

Attenzione puntata su alcuni uomini tutti con maglione blu e jeans. Si comporterebbero con anomalo distacco. Uno addirittura filma tranquillo con il telefonino. E poi c'è una voce misteriosa fuori dall'inquadratura. Secondo i giornalisti bielorussi, suggerirebbe di chiudere le porte. Quasi per trasformare il teatro in una trappola mortale. Ogni singolo dettaglio viene messo in risalto con frecce rosse. Questa meticolosa analisi video, tuttavia, è vista con cautela dagli osservatori internazionali. Nei social, infatti, si moltiplicano le notizie tendenziose. In Russia, le teorie complottiste hanno una lunga tradizione e fanno facile presa. Dopo la strage di Mosca, è arrivata fin in occidente un'ondata di disinformazione.