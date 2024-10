Stellantis, scatta la rivoluzione

Crisi delle vendite, produzioni in Italia e negli Stati uniti in forte calo, aspettative di profitto per il 2024 riviste al ribasso. Stellantis corre ai ripari. E nel consiglio di amministrazione convocato d'urgenza: l'ad Carlos Tavares potrebbe annunciare un profondo riassetto della catena di comando. I numeri parlano chiaro: la produzione in Italia ha fatto registrare una flessione del 34%. Mentre negli Stati Uniti nel terzo trimestre, le vendite sono diminuite del 20% rispetto allo scorso anno. E poi la protesta dei concessionari americani che hanno duramente contestato la strategia dell'azienda, sul fronte della stretta green. Segnali che non potevano essere ignorati, e che Tavares avrebbe deciso di affrontare partendo da un cambio dei top manager. Al centro della riunione c'è il rilancio negli Stati Uniti.