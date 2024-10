Sport e cinema alla Festa di Roma

E' un matrimonio riuscito, quello tra film e sport, alla Festa del Cinema di Roma. Le gesta del più grande campione motociclistico di tutti i tempi, Giacomo Agostini, vengono celebrate in un documentario, "Ago". E in un altro doc, "La valanga azzurra", Giovanni Veronesi racconta l'avventura dell'invincibile nazionale italiana di sci alpino degli anni '70. C'è spazio anche per la fantasia: in "U.s. Palmese" Rocco Papaleo è un pensionato che riesce a portare nella squadra di calcio del paesino calabrese di Palmi un campione da Champions League...