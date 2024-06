L'Egitto annuncia che Hamas ha accettato la proposta americana per la tregua a Gaza. Israele di fatto conferma. Poi il primo ministro Netanyahu parla di cessate il fuoco "a tempo per gli ostaggi e solo alle nostre condizioni. Poi discuteremo di tutto il resto", dice. Lo spiraglio resta aperto, ma fonti di Hamas possono chiedere di più: l'Egitto non basta, gli Stati Uniti diano la loro garanzia ufficiale sulle condizioni dell'intesa.