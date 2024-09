Space X, partita la prima passeggiata spaziale privata

E' tarda mattina in Italia, l'alba in Florida quando è partito il lancio del razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center della Nasa. E’ un momento che potrebbe rappresentare una svolta epocale nella storia delle missioni spaziali. Space X, la società di Elon Musk, con la missione Polaris Dawn, punta infatti a completare la prima passeggiata spaziale privata: compiuta, cioè, non da esperti astronauti ma da civili. Si tratta dei 4 componenti dell’equipaggio: il pilota dell’aereonautica statunitense Kidd Poteet, gli ingegneri di Space X Sarah Gillis e Anna Menon, e il miliardario Jared Isaacman, ideatore e finanziatore dell’impresa. Possono essere definiti “turisti spaziali”.