Piantagioni di canapa della 'ndrangheta nel Reggino: 11 arresti

Un'associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di vaste piantagioni di cannabis è stata smantellata in provincia di Reggio Calabria. Stupefacente che poi veniva venduto sul mercato illegale da un'organizzazione costituita da soggetti operanti nei Comuni di Taurianova, San Procopio e Sant'Eufemia D'Aspromonte. Sono 13, in tutto, le misure cautelari: 8 persone sono finite in carcere, 3 ai domiciliari e per 2 indagati è stato disposto divieto di dimora in Calabria. Le indagini avrebbero consentito di individuare i soggetti che finanziavano e sovraintendevano i lavori di piantagione, riconducibili alle cosche di 'ndrangheta del reggino e del catanzarese, nonche' gli altri componenti dell'organizzazione.