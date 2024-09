Sangiuliano si è dimesso

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano rassegna le dimissioni irrevocabili con una lettera al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Ti ringrazio per avermi difeso con decisione, per aver già respinto la prima richiesta di dimissioni, e per l'affetto che ancora una volta mi hai testimoniato", ha scritto Sangiuliano nella missiva al premier. Palazzo Chigi ha già annunciato che presenterà come prossimo ministro della Cultura Alessandro Giuli.