Settore auto, sindacati pronti a scendere in piazza

Sindacati pronti a scendere in piazza per lanciare l'allarme sul mercato dell'auto sempre più in difficoltà. Il timore è che lo tsunami che sta investendo la tedesca Volkswagen possa causare un effetto domino in tutta Europa. Oggi pomeriggio riunione delle maggiori sigle per decidere modi e tempi della mobilitazione generale. A rischio 25 mila posti di lavoro.

Domani il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso presenterà il piano di revisione per lo stop ai motori endotermici a Bruxelles

In agitazione anche il settore ceramica in sofferenza per la concorrenza dell'india: l’Europa riveda le regole su energia (il costo in Italia è molto più alto rispetto alla media Ue) e dazi.