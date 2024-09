Scuola, ministro Valditara a Tgcom24: ecco tutte le novità del nuovo anno

"Con la riforma del voto in condotta, che verrà definitivamente approvata in questi giorni, ridiamo autorevolezza ai docenti e ripristiniamo la cultura del rispetto e della responsabilità individuale nelle scuole", sottolinea Valditara. "Così si ridà centralità al comportamento e la sanzione per chi aggredisce per esempio un compagno o un insegnante non ci sarà la sospensione da scuola, ma sarà più scuola. Non si resta a casa per premio, ma eventualmente ci sarà l'obbligo di cittadinanza solidale, che vuol dire andare a lavorare per qualche giorno in una mensa, in un ospedale, in una Rsa, per imparare il senso della solidarietà", precisa.