Sconti fiscali, costi ignoti per 118 misure

Sconti e agevolazioni fiscali, occorre fare ordine. Molti, infatti, i nodi da sciogliere; in primis, le coperture che saranno al centro della Manovra 2025. La maggioranza di governo punta al riordino, Pd e 5Stelle vedono l'opportunità di rilancio della sanità, portando il finanziamento sanitario dal 6,4% al 7,5% del Pil. La strada è in salita. La materia è complessa: secondo il rapporto allegato alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono 625 gli sconti fiscali in vigore. E anche per i professionisti del settore sono un vero e proprio rompicapo. Tasto dolente, i loro costi.