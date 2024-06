Motociclette Harley Davidson d'epoca dell'Esercito americano hanno preso parte a una parata sulle spiagge in occasione delle celebrazioni dell'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia, avvenuto il 6 giugno 1944, che diede una svolta decisiva alla Seconda guerra mondiale. È prevista una settimana di cerimonie per la generazione di truppe alleate che combatterono dalle spiagge del D-Day 80 anni fa fino alla caduta di Adolf Hitler, aiutando a liberare l'Europa dal Nazifascismo.