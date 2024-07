Sangiuliano a Tgcom24: "Antisemitismo? D'accordo con Segre, ma il governo è già impegnato su questo tema"

Ospite ai microfoni di Tgcom24, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha ribadito come l'antisemitismo "sia l'espressione del mare assoluto, che va condannato in tutte le forme". A tal proposito, ha ricordato come il governo Meloni sia già impegnato su questo tema, "come testimonia l'approvazione della legge istitutiva del museo della Shoah". Un progetto inedito, per il quale il ministro ha ringraziato tutte le forze politiche. In merito alla vicenda dei cori fascisti tra i giovani di FdI, il numero uno della cultura ha preso le parti della senatrice a vita, Liliana Segre, definendosi "onorato" per la loro amicizia. Sangiuliano ha, poi, riconosciuto l'importanza della comunità ebraica, "elemento portante della nostra nazione".