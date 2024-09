Sangiuliano e la chiave d'oro di Pompei da 14 mila euro

Sul ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si abbatte anche il giallo della chiave di Pompei. Il Comune ne ha donata al ministro una d'oro dal valore di 15mila euro. "È la stessa, identica che fu consegnata anche al ministro Franceschini il 20 maggio del 2021, ed è stata pagata dal Comune", chiarisce il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che non smentisce le cifre riportate dai media sul costo della chiave d'oro consegnata. Nel frattempo Franceschini, che come Sangiuliano pensava si trattasse di una chiave senza valore, ha mandato una pec all’ufficio del Cerimoniale di Stato per comunicare l’intenzione di restituirla.