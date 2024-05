Intervistato dal direttore editoriale di Tgcom24 Paolo Liguori, Matteo Salvini ha affrontato anche il tema delle grandi opere e delle elezioni europee. "Sto lavorando al decreto 'salva casa', da portare in Consiglio dei ministri lunedì, - ha anticipato il ministro e vicepremier, - per sanare tutte le piccole irregolarità che fanno impazzire gli italiani, come un secondo bagno, una cameretta, una veranda. Sono microproblemi che tengono in ostaggio gli italiani negli uffici comunali per mesi. Nessuno si sogna di condonare chi si è fatto la villa con piscina".

"Chi si è fatto una cameretta perché gli è nato un secondo figlio, deve poter sanare senza impiegare 30 anni", ha aggiunto il vicepremier a Tgcom24, mentre riguardo alle grandi opere ha aggiunto: "Venerdì prossimo sarò a Genova", il mio obiettivo da titolate delle Infrastrutture è che "i cantieri non si interrompano su porti, ferrovie e autostrade...".

Infine, un passaggio anche sulle elezioni europee. "La Lega non voterà mai un nuovo mandato a Ursula von der Leyen, così come non lo abbiamo fatto cinque anni fa, a differenza di Pd e Forza Italia... Quella degli ultimi cinque anni è stata una delle Commissioni europee più dannose", ha concluso Salvini nell'intervista a Tgcom24.