Salvini da Meloni: il vertice in masseria

Durante le vacanze la premier Giorgio Meloni incontra nella masseria in cui soggiorna Matteo Salvini, anche lui in ferie nel Sud della Puglia con la fidanzata. Dalla manovra economica al nome del commissario europeo (che deve essere presentato entro il 30 agosto), passando per il dibattito aperto da Forza Italia sullo ius scholae e i rapporti nel centrodestra: è fittissima l'agenda del vertice che si terrà nella masseria. L'incontro politico servirà per mettere a punto i temi più caldi in vista del rientro dalle vacanze e della riapertura delle attività del governo.