Salute, "in bici" per la fibrosi cistica

Una pedalata tra le città e i borghi e i nostri gruppi di sostegno per raccogliere fondi, sensibilizzare e combattere la fibrosi cistica. Sono partiti in sella alla loro bicicletta da Capodirise, in provincia di Caserta, per il 12esimo Bike Tour: un'iniziativa della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Terminerà il 5 ottobre a Cavallino, in provincia di Lecce.

Amici e professionisti della pedalata percorreranno cinquecento chilometri, in quindici tappe, per raccogliere fondi da destinare alla ricerca per combattere questa grave patologia genetica che colpisce l'apparato respiratorio e quello digerente. "1 su 30 e non lo sai" è lo slogan di questa campagna, perché molti portatori sani non sanno di esserlo.