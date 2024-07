Salmo compra un'aragosta e la libera in mare

"Mi ha guardato negli occhi e, niente, non ce l'ho fatta, non sono riuscito a mangiarla: l'ho comprata e adesso la libero", inizia così il video di Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, che ha liberato un'aragosta di un ristorante nel mare della Costa Smeralda. Il video è stato pubblicato dal rapper stesso sulla sua pagina Instagram. Un gesto che adesso in molti stanno duramente criticando in quanto l'aragosta è probabilmente di allevamento e quindi non abituata al mare aperto, dove difficilmente riuscirà a sopravvivere.