Roma, il concerto della polizia di Stato alle Terme di Caracalla

I valori che ci uniscono: la polizia di Stato alle Terme di Caracalla. In collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma in una cornice suggestiva, importante evento di musica, amicizia, solidarietà e inclusione per sottolineare l'impegno dei poliziotti e delle poliziotte nei confronti della collettività. Oltre al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani, in platea la Nazionale Paralimpica di nuoto con i suoi 28 atleti, 12 dei quali appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e 300 ragazzi delle Associazioni e Onlus impegnate nel sociale. Sulle note della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billy, sul palco tanti prestigiosi artisti.