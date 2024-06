Furto nella notte in una gioielleria a Roma, in zona Capannelle. Intorno alle 3 in piazza Peikov, i ladri, forzando la saracinesca, sono riusciti a entrare nel negozio e a portar via la cassaforte. Il valore della refurtiva è ancora da stabilire con certezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.