Ragno violino, Brumotti punto due volte: "Febbre a 41"

Il ragno violino colpisce ancora. L'ultimo a essere stato morso è un sedicenne di Fabriano, nelle Marche, arrivato al pronto soccorso con la febbre a trentotto e una ferita descritta simile a un enorme buco. Prima di lui era toccato a un settantenne di Carpi, ricoverato e poi dimesso, e a un cinquantenne di Latina, rimasto in ospedale per una settimana. Non è andata meglio all'inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, che ha raccontato di essere stato morso due volte e di essere stato male per alcuni giorni con febbre a 41.