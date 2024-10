Quando i politici... ballano

Questione di ritmo. E notte di note per Salvini e Vannacci, appena usciti dal pratone di Pontida, domenica scorsa. Inedito duetto, un po' per festeggiare l’appuntamento leghista e un po' per fugare l'idea di presunte tensioni. Anche Giorgia Meloni, in Puglia al G7, non ha perso l'occasione di ballare la pizzica. Canzoni irresistibili anche per il vicepremier azzurro Tajani, che alla convention di Forza Italia a Roma ha ballato i successi dei Ricchi e Poveri. E anche Conte e Calenda si lasciano trasportare dalle note.