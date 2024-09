Quali saranno le mosse dell'Iran dopo il raid israeliano?

Washington teme un attacco dell'Iran in risposta all'uccisione del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah da parte di Israele e mette a punto la difesa congiunta. Il Pentagono ha confermato la presenza di due portaerei nella regione e lo stato di allerta delle truppe. In realtà le prossime mosse della Repubblica islamica sono tutt'altro che chiare. Da Teheran filtrano notizie di un regime spaccato - tra l'ala più moderata e gli ultraconservatori - nel pieno delle minacce e promesse di vendetta: non solo per Nasrallah, ma anche per il generale dei pasdaran ucciso insieme al leader di Hezbollah.