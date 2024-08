Putin: "Kiev ci attacca per avere vantaggi nei negoziati, avrà una degna risposta"

“Kiev ci attacca per avere un vantaggio nei negoziati. L’incursione ucraina dimostra perché non abbiano accettato le nostre offerte di pace”. Commenta così Vladimir Putin la controffensiva ucraina, che da sette giorni ha avviato l'avanzata nell’area di Kursk. Parole con cui congela ogni proposito di negoziato montato negli ultimi mesi nella comunità internazionale; al contrario il presidente della federazione descrive l'aggressione di Kiev come una guerra tra occidente e Mosca. Attacco contro cui promette una risposta dura: "Kiev non riuscirà a dividere il popolo russo", prosegue, per poi precisare che "le forze del Cremlino stanno avanzando lungo tutta la linea di contatto con quelle ucraine".