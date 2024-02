Politica unita alla fiaccolata per Navalny, Calenda: "Ottimo segnale"

"Giusto riconoscere che la Russia è una dittatura imperialista e pericolosa, lo ribadiremo domani pomeriggio in piazza del Campidoglio".

E ancora: "Non ho gli elementi per dire che si sia trattato di uno scambio di prigionieri ma quello che è accaduto dopo la morte di Navalny è altrettanto atroce. Alla madre non è stato fatto trovare il corpo del figlio. Una violenza inutile e brutale nel regime di Putin che lascia presagire la possibilità di fare qualsiasi cosa".

E sullo scopo della manifestazione aggiunge: "Ribadiremo che quando muore un detenuto per ragioni politiche la responsabilità di chi lo detiene. Tutte le ricostruzioni fatte dal regime sono un po’ ridicole. L’Italia e l’Europa, Paesi fondati sulla democrazia e sulla libertà non si piegano alla dittatura russa. La politica deve dare il segnale che su questo siamo uniti. Se non riusciamo a far capire a Putin che si deve fermare, prima o poi Putin attaccherà un paese Baltico ed entreremo in conflitto diretto. Per evitarlo dobbiamo essere duri adesso. Se la storia ci ha insegnato qualcosa è che un dittatore non si ferma se non capisce che c'è un segnale di reazione da parte degli altri Peasi"