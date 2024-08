Pnrr, l'Ue eroga all'Italia la quinta rata da 11 miliardi

Vale 11 miliardi di euro la quinta rata del Pnrr, appena versata dalla Commissione Europea. L’Italia - nota con soddisfazione Giorgia Meloni sui social - è prima in Europa per numero di obiettivi raggiunti e per importo complessivo ricevuto. Sono 53 i target che hanno ottenuto la valutazione positiva del comitato economico e finanziario di Bruxelles, che ha dato il via alla quinta richiesta di pagamento. Sale così a 113,5 miliardi di euro l'ammontare del finanziamento ricevuto: il maggiore tra i paesi membri - sottolinea la premier - pari al 58,4% delle risorse.