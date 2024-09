Piano per l'Europa, riforme e deficit sotto il 3% nel 2026

In Cdm il Piano Strutturale di Bilancio di medio termine da presentare all'Ue. Deficit sotto il 3% entro il 2026. La spesa netta crescerà in media dell'1,5%. Tra le riforme da realizzare per estendere da 4 a 7 anni il tempo di aggiustamento non c'è il catasto. Via libera al testo unico su versamenti e riscossione. I sindacati contro il rinvio della patente a punti sul lavoro.