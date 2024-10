Pensioni minime oltre 621 euro, governo al lavoro

Alzare le pensioni minime: il governo è al lavoro per portarle oltre 621 euro. Già confermato in manovra l'intervento del 2023-24 che le aveva incrementate a 614 euro e 77 centesimi. Ora si studia una misura per alzarle oltre la rivalutazione dell'inflazione, prevista all'1%, facendo leva su un minibonus. Nel 2024 la rivalutazione di tutte le pensioni del 2,7% è costata alle casse dello stato 379 milioni. Il Mef temporeggia, ma intanto non cambiano i piani - dichiara il ministro Giorgetti - resta immutato il quadro della manovra: 9 miliardi in deficit e 15 da tagli e nuove entrate. Commentando i dati Istat che hanno rivisto la crescita del Pil di quest’anno da un tendenziale dello 0,9% allo 0,6%