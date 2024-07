Parigi transennata e piena di polizia

A Parigi tante strade sono deserte perché chiuse al traffico. Dappertutto agenti di polizia. La Francia ha dovuto dispiegare un servizio di sicurezza imponente per poter svolgere la cerimonia di apertura in centro, sulla Senna. Per le strade sono state dispiegate 44 mila transenne d'acciaio, a delimitare le diverse zone con limitazioni d'accesso. Molti parigini hanno lasciato la città e dato in affitto i propri appartamenti.