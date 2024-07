Parigi 2024, tutto pronto per la cerimonia di apertura dei Giochi

Dopo mesi di preparativi, a Parigi è finalmente arrivato il giorno della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. I residenti della capitale francese si sono svegliati con una massiccia presenza di polizia in tutta la città prima dell'evento. Invece della tradizionale marcia verso uno stadio, circa 10.500 atleti provenienti da 206 Comitati Olimpici Nazionali sfileranno su 94 barche lungo la Senna per sei chilometri. L’Italia sfilerà per 91esima.