Paralimpiadi 2024, la fiamma olimpica è arrivata in Francia

La fiamma paralimpica è arrivata in Francia portata da 24 atleti britannici che l'hanno condotta attraverso il Tunnel della Manica, passando poi il testimone agli atleti francesi a metà percorso. La torcia era stata accesa sabato sera a Stoke Mandeville, in Inghilterra, il luogo di nascita del movimento paralimpico. Sotto una pioggia battente, i paratleti Helene Raynsford e Gregor Ewan hanno acceso la fiamma nello stadio vicino all'ospedale dove lavorava il neurologo tedesco Ludwig Guttmann, che nel 1948 ha avviato gli eventi sportivi per veterani. I Giochi Paralimpici di Parigi 2024 prenderanno il via la sera di mercoledì 28 agosto.