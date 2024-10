Pace fiscale, quanto costa?"Il 31 ottobre è la deadline

Pace fiscale, quanto mi costi? Forse meno del previsto: piccole attività come bar, ristoranti e agenti immobiliari con redditi bassi pagheranno la sanatoria fiscale il minimo. In media mille euro per ogni anno d'imposta, come indicato dal decreto legge Omnibus. Gli impiantisti idraulici ed elettrici potrebbero sborsare fino a 3mila euro all'anno. Le imprese edili oltre 2mila. Tutto dipende dal famigerato voto ISA, la pagella fiscale che ora diventa ago della bilancia. Conto più salato per i professionisti: commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro con voti ISA da 8 in su potrebbero pagare ben più del minimo. D'altronde, con redditi medi oltre i 115 mila euro, sono chiamati a contribuire di più e resteranno sotto i mille euro solo con voto fiscale di 10 pieno