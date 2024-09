Overtourism Grecia, la tassa di 20 euro sui passeggeri delle crociere per Santorini e Mykonos

In Grecia scatta la tassa di 20 euro sui passeggeri delle crociere per Santorini e Mykonos. La misura del governo di Atene contro l'overtourism arriva dopo un anno record per arrivi di visitatori. Nel frattempo, una frenata al turismo selvaggio viene tentata anche in Indonesia. Giacarta ha introdotto un provvedimento per fermare la costruzione di nuovi alberghi a Bali.