L'Ungheria chiede al Parlamento europeo di revocare l'immunità per Ilaria Salis. "Strasburgo difenda i diritti umani e lo stato di diritto, non ceda alla prepotenza di una democrazia illiberale in deriva autocratica che mi ha dichiarato colpevole prima della sentenza. In gioco non c'è solo il mio futuro, ma soprattutto cosa vogliamo che sia l'Europa sempre più minacciata da forze autoritarie", commenta Salis.