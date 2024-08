Omaggio a Grace Kelly al Festival dell'Alta Sartoria italiana a Sanremo

La bellezza senza tempo di Grace Kelly è entrata nel glossario estetico come sinonimo di perfezione, classe ed eleganza. Nel terzo Festival dell'Alta Sartoria Italiana al Casinò di Sanremo si celebra la leggendaria diva reale con l'esposizione delle creazioni firmate dalle più importanti case di moda per la musa di Hitchcok nei suoi film più iconici e per le nozze con Ranieri di Monaco. Così rivive la favola della diva del cinema diventata principessa.