Olimpiadi, vasta operazione antiterrorismo in Belgio: 7 fermati

In Belgio è scattata una massiccia operazione antiterrorismo in diverse città con 14 perquisizioni effettuate all'alba da Anversa, a Liegi, fino a Gand, nell'ovest del paese. Sette persone sono state fermate e portate in caserma. Sarebbero state pronte a compiere un attentato, in parte legato alle olimpiadi in Francia: questa l'accusa degli investigatori, secondo cui avrebbero finanziato e partecipato ad attività di gruppi estremisti.