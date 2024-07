Nuovo terrore del Mediterraneo: arriva il pesce scorpione

Amato da fotografi subacquei, incubo di pescatori e fauna autoctona: è il pesce scorpione - o pesce leone -, affascinante e colorato, originario dell'Oceano Indiano e del Mar Rosso. Dopo il granchio blu, c'è anche lui nella lista nera delle 221 nuove specie non tipiche che stanno colonizzando il Mar Mediterraneo. Da diversi anni viene avvistato in Sicilia, Puglia e Calabria, e ora gli esperti lanciano l'allarme: in 2-3 anni, potrebbe arrivare anche in altre regioni, per esempio nel Lazio. Segno che il pesce si sta espandendo verso nord.