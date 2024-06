Completamente nudo in piscina. E' il video diffuso sui social da Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia, che dopo il risultato alle Europee ha annunciato le sue dimissioni dalla guida del partito. "Tradizionale nuotata di inizio estate - scrive Adinolfi - per ricordare che la prova costume è l'inizio del bodyshaming, per dire in particolare ai più giovani che il vostro corpo è bello anche se siete in carne".