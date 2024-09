La musica di "Star Wars" arriva nello spazio con la missione Polaris Dawn

Uno spettacolo in perfetta sincronia tra la terra e lo spazio. E' "Rey's Theme", la colonna sonora composta da John Williams per "Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza", brano eseguito da una violinista nello spazio con le note che si fondono con quelle delle orchestre sulla terra. Una performance eseguita dopo una passeggiata nello spazio. Il risultato è da brividi. I capelli e il violino della musicista che fluttuano in assenza di gravità e la perfetta fusione ricreata con un montaggio stupefacente. La musicista si chiama Sarah Gillies, astronauta non professionista che sta partecipando alla missione Polaris Dawn guidata dall'imprenditore Jared Isaacman.