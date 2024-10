Musica, master ad honorem a Mogol dall'Università Iulm di Milano

L'Università Iulm di Milano ha conferito il Master ad honorem in Editoria e Produzione musicale all'autore Giulio Rapetti Mogol. Il Rettore Gianni Canova ha letto la motivazione del conferimento: "Giulio Rapetti Mogol appartiene al novero, ristretto e particolarmente significativo, dei maggiori autori europei della canzone che, nel corso di un'intera esistenza dedicata a questa forma così tipica della musica contemporanea, hanno saputo sovente varcare il confine tra canzone e poesia per musica". "Forma-canzone e poesia per musica sono di fatto generi simili e attigui, ma il contributo alla canzone apportato da Mogol dal 1960 - spiega Canova - ha presto travalicato i limiti commerciali e industriali del primo genere, per attingere, con una lunga serie di titoli di grande impatto e successo scritti per interpreti celebri, fra i quali Mina, Adriano Celentano, Bobby Solo, Fausto Leali, o, ancora, in coppia col cantautore Lucio Battisti, al novero della poesia per musica".