Morto Benito Nonino, l'uomo che ha reinventato la grappa

Benito Nonino si è spento a 90 anni nella casa-azienda di famiglia in Friuli fondata insieme alla moglie Giannola. Con lei aveva trasformato l'omonima grappa da loro prodotta in un marchio noto in tutto il mondo. Nel 1973 realizzarono la prima grappa, “Monovitigno Picolit. Nel 1975 istituirono anche il prestigioso premio Nonino con l'obiettivo di valorizzare e preservare le tradizioni culturali locali e internazionali. L'imprenditore da tempo era costretto sulla sedia a rotelle, ma fino all'ultimo giorno si è fatto accompagnare in distilleria.