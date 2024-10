Ministro Roccella: obiettivo è mondo del lavoro a misura di donna e madre

"Abbiamo dimostrato che le donne possono guidare le istituzioni, e possono farlo senza stare un passo indietro. Abbiamo lavorato, e stiamo lavorando, per un mondo del lavoro a misura anche di donna e di madre, affinché la libertà femminile non sia compressa dalla difficoltà di conciliare realizzazione professionale e realizzazione privata. Ricordo sempre il vecchio slogan femminista: maternità come libera scelta, che implicava la possibilità di avere un figlio senza essere penalizzate, come di non averlo". Così, a Roma, il ministro alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità Eugenia Roccella all'appuntamento della Fondazione Marisa Bellisario "Donna, economia e potere" e, partendo da quest'ultima parola, il ministro ha aggiunto: "Perché è il potere l'ambito nel quale il Gender Equality Index assegna al nostro Paese il maggior tasso di avanzamento. Dove per potere non si intende semplicemente l'esercizio del comando, ma la possibilità di contare, la possibilità di realizzarsi e di esprimere i propri talenti da posizioni non subordinate, la possibilità di decidere e di incidere. In una parola, l'empowerment".