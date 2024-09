Il ministro Giuli supera l'ultimo esame prima della laurea, proteste alla Sapienza

"Il ministro era preparatissimo ma abbiamo anticipato per motivi di ordine pubblico l'esame alle 8: è stato una trentina di minuti e non posso che fargli i complimenti" ha detto Lettieri. In effetti alle otto e mezza, quando la maggior parte dei giornalisti sono arrivati (l'appello era fissato alle 9, orario mantenuto soltanto per gli altri studenti), del ministro non c'era più nemmeno l'ombra, anche se qualche agente in borghese sostava ancora davanti alla facoltà. Giuli, 49 anni appena compiuti, è stato visto arrivare con la solita auto ministeriale alle otto in punto, per poi entrare nella facoltà di Lettere dell'ateneo.