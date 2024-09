Milano, la mostra che celebra Mike Bongiorno

"Allegria". Palazzo Reale, a Milano, ha aperto le porte di casa per ospitare la mostra Mike Bongiorno 1924-2024. A cent'anni dalla sua nascita, dodici sezioni impreziosite da cimeli unici - concessi dalla Fondazione Mike Bongiorno - per raccontare uno dei volti più amati della televisione italiana. Non solo il mito, dunque, ma anche l'uomo. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, ha così voluto ricordare in una nota lo storico conduttore: "Mike ha rappresentato il "saper fare bene" italiano, contribuendo alla crescita e alla trasformazione del nostro Paese. La sua carriera è strettamente intrecciata alla storia di Mediaset.