Milano, i trucchi dei ladri di bottiglie costose nei supermercati

Si aggiravano nei supermercati in diverse province della Lombardia per rubare dagli scaffali in particolare costose bottiglie di Champagne. I carabinieri di Sesto San Giovanni, nel Milanese, hanno eseguito misure cautelari in carcere per due cittadini romeni: un uomo di 25 anni ed una donna 35enne, entrambi con precedenti. Nei confronti di un terzo connazionale, 24enne, è stato invece emesso un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'inchiesta è scattata dopo le denunce prese...