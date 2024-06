A Milano spunta un nuovo murale di aleXsandro Palombo. In occasione del Milano Gay Pride, l'artista ha realizzato l'opera "Rainbow Schlein”. La segretaria del Pd viene ritratta in volo sul dorso di una cicogna, nel cuore del quartiere simbolo della Milano LGBTQIA+. Il murale si intitola “Rainbow Schlein, Love, Rights and $urrogacy” ed è visibile in Via Lecco.