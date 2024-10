Migranti, via libera del Cdm al decreto flussi

Aprire in maniera semplice e veloce all'immigrazione regolare, contrastare duramente il caporalato e colpire chi utilizza irregolarmente i click day. Il consiglio dei ministri approva il nuovo decreto flussi, 17 articoli che modificano le regole sulle disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di Lavoratori stranieri. Prevista nel prossimo triennio la regolarizzazione di 452 mila immigrati, superando il precedente sistema che aveva creato truffe nei flussi. Non verranno dunque accolte le domande di quei datori di lavoro che nel triennio precedente non hanno sottoscritto il contratto di soggiorno. le domande dovranno essere presentate prima dei click day, che saranno piu' di uno divisi per tipologie di lavoratori