Migranti, Mimmo Lucano dovrà risarcire 531mila euro Palazzo Chigi

531mila euro. A tanto ammonta il danno erariale causato - secondo la Corte dei Conti - da irregolarità nella gestione dei migranti da parte di Mimmo Lucano, ora eurodeputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Lucano, all'epoca dei fatti, era sindaco di Riace al secondo mandato. Periodo durante il quale il primo cittadino del paese in provincia di Reggio Calabria divenne famoso proprio per il cosiddetto "modello Riace", basato sull'accoglienza diffusa sul territorio dei migranti per favorirne l'integrazione.