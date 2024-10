Migranti in Albania, Piantedosi: "Ricorreremo fino in Cassazione"

"È molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l'opposizione di parte delle istituzioni che dovrebbero aiutare a dare risposte". È il commento del premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Beirut, definendo "pregiudiziale" la decisione dei giudici di Roma sui migranti in Albania. Il ministro Piantedosi annuncia battaglia: "Ricorreremo fino in Cassazione". "Noi l'avevamo detto, non perché siamo veggenti, ma perché leggiamo le norme. Mi rivolgo a Giorgia Meloni: fermatevi e tornate indietro come siete costretti a far tornare indietro le persone che avete deportato in Albania", dice la segretaria Pd, Elly Schlein.