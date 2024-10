Migranti in Albania, è scontro politico

"Uno spreco di denaro pubblico". E' secco il giudizio di Matteo Renzi sui centri di accoglienza per migranti collocati in Albania ma finanziariamente a carico dell'Italia. Un parere - quello dell'ex premier che vorrebbe ricorrere alla Corte dei Conti per danno erariale - rafforzato dalla decisione del tribunale di Roma di non convalidare il trasferimento di 12 uomini nel cpr a 60 chilometri da Tirana perché provenienti da Paesi non sicuri - Egitto e Bangladesh - e quindi soggetti a protezione umanitaria. "Come si può sostenere che l'Egitto sia una nazione pericolosa?", replica Fratelli d'Italia.